قال تركي آل الشيخ المُستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن الأرجنتيني مارسيلو غالاردو المدير الفني السابق لريفر بليت سيكون مدربا لفريق موسم الرياض ضمن باريس سان جيرمان.

وأوضح آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في تويتر “المدرب الكبير مارسيلو غالاردو الحاصل على كأس ليبرتادوريس مرتين… مدرب فريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان”.

ونشر آل الشيخ فيديو للمدير الفني الأرجنتيني يتحدث فيه لموقع SportsCenter وقال فيه “قنبلة! غالاردو يعود للتدريب مرة أخرى! سيكون المدرب لموسم الرياض يوم 19 يناير ضد باريس سان جيرمان. سيكون فريقًا مكونًا من لاعبين من الهلال والنصر: هل سيواجه كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الجديد غريمه التقليدي ليونيل ميسي؟”.