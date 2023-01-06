شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاع نحو واحد بالمئة لتواصل تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة، بعدما أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الوقود في أعقاب العاصفة الشتوية التي اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً أو 1% إلى 79.48 دولار للبرميل، بعدما صعدت 85 سنتاً إلى 78.69 دولار عند التسوية أمس (الخميس).

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتاً أو 1.1 %، إلى 74.47 دولار للبرميل، عقب تسجيلها ارتفاعاً 83 سنتاً إلى 73.67 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.