أعلنت الهيئة العامة للترفيه، انطلاق النسخة الثالثة من معرض الرياض للسيارات في وجهة “إيماجينيشن بارك”، وذلك خلال الفترة من 8 – 22 يناير الجاري.

وقالت الهيئة، أن المعرض يضم العديد من السيارات النادرة والكلاسيكية، إلى جانب سيارات تُعرض لأول مرة بالشرق الأوسط، وكذلك عرض “SEVEN CONCOURS”.

يذكر أن “إيماجينيشن بارك” تستقبل الجمهور من (الأحد) إلى (الأربعاء) في الفترة من الرابعة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ومن (الخميس) إلى (السبت) في الفترة من الرابعة مساءً حتى الثانية صباحاً، بتذكرة دخول عامة قيمتها 25 ريالاً للفرد.