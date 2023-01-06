أعلنت مكتبة جرير اتاحة استقبال طلبات التوظيف للعمل في فروعها، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة
1- مسؤول مبيعات:
– الراتب شامل البدلات: 5600 ريال.
– بالإضافة إلى نظام عمولات شهري.
– الإجازة: يومان أسبوعياً.
– فرص حقيقية للنمو والتطور الوظيفي.
– تأمين طبي.
2- فني صيانة هواتف:
– الراتب شامل البدلات: 5000 ريال.
– بالإضافة إلى نظام عمولات شهري.
– الإجازة: يومان أسبوعياً.
– تدريب على رأس العمل.
– تأمين طبي.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً وذلك من خلال البريد [email protected] .
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