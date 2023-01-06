أعلنت مكتبة جرير اتاحة استقبال طلبات التوظيف للعمل في فروعها، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة

1- مسؤول مبيعات:

– الراتب شامل البدلات: 5600 ريال.

– بالإضافة إلى نظام عمولات شهري.

– الإجازة: يومان أسبوعياً.

– فرص حقيقية للنمو والتطور الوظيفي.

– تأمين طبي.

2- فني صيانة هواتف:

– الراتب شامل البدلات: 5000 ريال.

– بالإضافة إلى نظام عمولات شهري.

– الإجازة: يومان أسبوعياً.

– تدريب على رأس العمل.

– تأمين طبي.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً وذلك من خلال البريد [email protected] .