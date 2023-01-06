علقت وزارة السياحة في جنوب أفريقيا على خطأ كرستيانو رونالدو خلال مؤتمر تقديمه مع النصر وقوله أن هذا الانتقال لا يُمثل نهاية لمسيرته، حتى لو كان “سيلعب في جنوب إفريقيا”.

وقالت صفحة وزارة السياحة الرسمية في جنوب أفريقيا : “نتطلع قدمًا لوصول رونالدو. أهلاً وسهلاً بك في جنوب إفريقيا في أي وقت” .

وتعرض رونالدو لموقف محرج في أول ظهور له خلال مؤتمر تقديمه لاعبًا لنادي النصر وأثناء حديث رونالدو بالمؤتمر الصحفي، ذكر بالخطأ جنوب إفريقيا قاصدًا المملكة ، الموقف الذي وضعه في حالة إحراج و أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

و قال رونالدو أثناء مناقشة قرار انتقاله :” بالنسبة لي ، ليست نهاية مسيرتي أن أذهب إلى جنوب إفريقيا، هذا ما أريد تغييره، ولأكون صريحًا، لا أقلق حقًا بشأن ما يقوله الناس”.