قام مشجع هلالي في مدرجات استاد “الجوهرة المشعة”، برفع لافتة خلال مباراة الهلال ونظيره الاتحاد مكتوب عليها ” نحن نريد ميسي ” .

وكان هناك أنباء في الأيام الماضية عن رغبة الهلال بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف فريقه، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما نجح النصر في ضم كريستيانو رونالدو .

والجدير بالذكر أن فريق الهلال حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن على ملعب “الجوهرة المشعة”.