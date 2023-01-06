استطاعت شركة السيارات الصينية BYD أن تكتسب شعبية كبيرة داخل العديد من الأسواق، نسبة إلى طرازاتها المتنوعة، بينما كشفت أحد أذرع الشركة وهي YangWang المتخصصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية عن أحدث اصدارتها في هذا المجال.

وتتوفر السيارة الجديدة المقدمة من YangWang باسم U9، وتعد هذه النسخة أحد مفاجات الصانع الصيني، نسبة إلى تصميمها المميز، والتجهيزات الفنية القوية.

وتتميز السيارة U9 الخارقة بتصميم خارجي مميز، يحمل الكثير من اللمسات الانسيابية، والتي تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى التمتع بمصابيح أمامية حادة، وجنوط رياضية، مع هيكل مسحوب وعتبات جانبية تعزز من المفهوم الرياضي.

وتتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0 خلال فترة زمنية مدتها ثانيتين فقط.