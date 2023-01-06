روى مترجم الملوك منصور الخريجي، أحد المواقف الصعبة التي حصلت له في إحدى المناسبات بسبب هيبة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وقال الخريجي خلال لقائه على برنامج “ألف ميل” المُذاع على القناة السعودية: ” بعض الزوار السفراء أو الوزراء عندما كان يجلس مع الملك وأنا أجلس أمامه أترجم، كان الفنجان يهتز بيده من هيبة الملك الرهيبة”، مُشيرًا إلى أن الملك كان يقول له أن يأخذ الفنجان من يده.

وأضاف:” أنه عندما كان في اليابان مع الملك في حفل كبير، وأثناء إلقاء الملك الخطاب، ذكر الملك أصحاب السمو وأصحاب الجلالة والإمبراطورية، وكل الذي ترجمه حينها سيداتي وسادتي”، لافتًا أن ذلك كان من رهبة الملك الشديدة .”