روى مترجم الملوك منصور الخريجي، أحد المواقف الصعبة التي حصلت له في إحدى المناسبات بسبب هيبة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.
وقال الخريجي خلال لقائه على برنامج “ألف ميل” المُذاع على القناة السعودية: ” بعض الزوار السفراء أو الوزراء عندما كان يجلس مع الملك وأنا أجلس أمامه أترجم، كان الفنجان يهتز بيده من هيبة الملك الرهيبة”، مُشيرًا إلى أن الملك كان يقول له أن يأخذ الفنجان من يده.
وأضاف:” أنه عندما كان في اليابان مع الملك في حفل كبير، وأثناء إلقاء الملك الخطاب، ذكر الملك أصحاب السمو وأصحاب الجلالة والإمبراطورية، وكل الذي ترجمه حينها سيداتي وسادتي”، لافتًا أن ذلك كان من رهبة الملك الشديدة .”
#ألف_ميل | #مترجم_الملوك منصور الخريجي يروي أحد المواقف الصعبة التي حصلت له في إحدى المناسبات بسبب هيبة #الملك_فيصل. #قناة_السعودية pic.twitter.com/4lyrEPc8Ad
— قناة السعودية (@saudiatv) January 6, 2023
#ألف_ميل | #مترجم_الملوك منصور الخريجي : كانت هيبة #الملك_فيصل غير معقولة، تتسبب في بعض الأحيان باهتزاز الفنجان بيد من يقابله. #قناة_السعودية pic.twitter.com/zKw6rgARSS
— قناة السعودية (@saudiatv) January 6, 2023
الله يرحمه ..ليته يشوف وضعنا الي وصلنا له
كان الفنجان يهتز بيده من هيبة الملك الرهيبة رحمه الله.