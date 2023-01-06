تلقت إدارة نادي النصر البطاقة الدولية لنجمه الجديد كريستيانو رونالدو مرفقة بعقوبة الإيقاف التي فرضها عليه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

وتلقى نادي النصر البطاقة الدولية للنجم البرتغالي مرفوقة بعقوبة إيقافه لمباراتين من تاريخ تسجيله في كشوفات النادي.

وفرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمباراتين في نوفمبر بعد أن ألقى رونالدو بالهاتف المحمول لأحد المشجعين في مباراة إيفرتون الموسم الماضي.

وبعد إرفاق هذه العقوبة فإن رونالدو لن يشارك في مباراتي النصر المقبلتين من تاريخ تسجيله في كشوفات نادي النصر.