طلب مسؤول قضائي في إيران، من المدعي العام التحقيق في مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية داخل السجون الإيرانية.

وتقدم مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية وسكرتير لجنة حقوق الإنسان كاظم غريبابادي بطلب للنائب العام لإجراء تحقيق مفصل في مزاعم الاعتداءات الجنسية والاغتصاب بحق بعض السجينات

وقال غريبابادي في رسالته “نظراً إلى الآثار السلبية للغاية لمثل هذه الادعاءات يرجى دراسة هذه المزاعم بعناية والتعامل معها سواء صدرت من داخل البلاد أو خارجها”.

وأضاف “قبل كل شيء يجب أن نطلب أدلة من الأشخاص الذين يصدرون مثل هذه التأكيدات” داعياً المدعي العام إلى إحالة “مرتكبي (الاعتداءات) أو الذين قدموا مثل هذه المزاعم على القضاء استناداً إلى نتائج التحقيق”.

وتشهد إيران احتجاجات واسعة عقب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً)، على يد نظام الملالي.