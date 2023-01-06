في مشهد حافل استقبل الجمهور العراقي بعثة المنتخب السعودي بالتراحيب والأهازيج، استعداداً لبدء منافسات بطولة كأس الخليج العربي

ووصلت بعثة الأخضر مساء الأربعاء، إلى العراق، استعدادا لبدء منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25” في البصرة المقرر انطلاقها اليوم الجمعة .

ويفتتح الأخضر مشاركته في كأس الخليج العربي “25” بمواجهة تجمعه بشقيقه اليمني اليوم الجمعة ضمن المجموعة الأولى.

وسيواجه الأخضر منتخب العراق في الجولة الثانية، ثم يلتقي عمان بالجولة الثالثة، الأخيرة من دور المجموعات.