تتوفر السيارة انوفا مع 8 مقاعد، لكن الفئة العليا بجهزة بـ 7 مقاعد ومقعدين الصف الثاني قابلان للانزلاق لمسافة طويلة، وتصميمها مثل المقاعد الأمامية حاضن وداعم للجسم للتمتع بفترة جلوس طويلة مريحة، بينما الصف الأول فيأتي بمقاعد كهربائية تدعم التبريد.

وتستمد السيارة قوتها من محركين بنزين أو محرك هايبرد نبقوة 173 حصان وعزم 209 نيوتن متر، ومحرك الهايبرد بقوة 183.7 حصان وعزم 206 نيوتن متر.

وتتميز الفئة العليا من أنوفا الجيل الجديد بمجموعة Toyota Safety Sense التي تتضمن مثبت سرعة متكيف ومساعد تتبع المسار والتحذير الخلفي عند الرجوع .