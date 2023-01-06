تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء تواجد الفنانة المصرية فيفي عبده رفقة ابنتها هنادي في الرياض، أثناء احتفالات رأس السنة.

وأظهر المقطع هنادي وهي تحتضن والدتها فيفي، حيث بدت خائفة ومتوترة بعد إطلاق الألعاب النارية.

وتبادلت فيفي عبده وابنتها الضحكات في الفيديو، وكانت فيفي تعلق على رد فعل هنادي، قائلة:”بنتي بتخاف”، فيما سمع صوت شخص آخر في المقطع يقول: “المملكة منورة يا فنانة.”

يُذكر أن الفنانة فيفي عبده قد ظهرت في أكثر من فاعلية في المملكة خلال الأيام الماضية، ووثقت تلك اللحظات وشاركتها مع جمهورها.