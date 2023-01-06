كشفت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

مهندس عمليات – ايزومرة

مهندس حلول التحول الرقمي

مهندس غير معدني

مستشار فني بحري

قائد المنتخب

محلل الأب P & PM

نموذج أرضي لتخزين ثاني أكسيد الكربون

مهندس بترول

مستشار فني بحري

مهندس معدات دوارة

كبير مستشاري هندسة البترول

كاتب أعمال

محلل تقارير الأعمال

التخطيط المالي وإدارة الأداء

محلل أمن المعلومات III

مصمم جرافيك، وغيرهم

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن وللاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية من خلال الموقع .