أفادت مصادر صحفية اليوم الجمعة، بأن ريال مدريد لن يدفع أكثر من 110 ملايين يورو للتعاقد مع لاعب بروسيا دورتموند الألماني جود بيلينغهام.

وأوضحت المصادر ذاتها أن البرازيلي إندريك وقبله الفرنسي أوريلين تشواميني أدارا ظهريهما لكسب المزيد من المال في أندية أخرى من أجل ارتداء قميص ريال مدريد.

وأكدت أن ريال مدريد يعلم جيدًا أنه لن يصل أبدًا إلى ما تدفعه أندية أخرى، ويعمل على قياس التعاقدات المحتملة بدقة.

وفي السياق، قالت المصادر :” أن بيلينغهام يعرف إلى أي مدى يمكن لريال مدريد أن يذهب إليه ماديًا ومعنويًا، ولذلك يميل اللاعب نحو ما يضعه ريال مدريد على الطاولة.”

ويفهم ريال مدريد أن بعض اللاعبين يميلون إلى المال (مبابي على سبيل المثال)، لكن رغم ذلك فإن بطل أوروبا والليغا لن يرفع عروضه.