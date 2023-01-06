قامت خدمة التراسل الفوري واتساب عام 2023 بإطلاق ميزة طال انتظارها، وهي تمكين المستخدمين من تجاوز الحجب والمراقبة.

وقالت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، في منشور على مدونتها: “عام جديد سعيد لكل من يستخدم واتساب، نحن ندرك أنه مثلما احتفلنا ببداية عام 2023 من خلال الرسائل النصية أو المكالمات الخاصة، لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين لا يزالون محرومين من القدرة على الوصول إلى أحبائهم بسبب قطع الإنترنت”.

وأشارت إلى أن الوكيل “بروكسي” دعم مستخدمي واتساب في جميع أنحاء العالم، بهدف تمكين المستخدمين من الحفاظ على الوصول إلى التطبيق في حالة حظر الاتصال أو انقطاعه.

وفي السياق، أفادت بأن اختيار الاتصال عبر وكيل يُمكِّن المستخدمين من الاتصال بواتساب من خلال الخوادم التي أنشأها متطوعون ومؤسسات من جميع أنحاء العالم مخصصة لمساعدة المستخدمين على التواصل بحرية.

وأكدت “واتساب “أن الاتصال عبر الوكيل يحافظ على المستوى العالي من الخصوصية والأمان الذي توفره الخدمة قائلة: “ستظل رسائلك الشخصية محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن بقاءها بينك وبين الشخص الذي تتواصل معه، وغير مرئية لأي شخص بينهما.”

والجدير بالذكر أن خيار الأمان الجديد، يتوفر الآن في قائمة الإعدادات لكل شخص يستخدم أحدث إصدار من تطبيق واتساب.