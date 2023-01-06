طالبت جامعة الإمام طلابها الملتحقين ببرنامج الانتساب المطور بسرعة إنهاء متطلبات التخرج في مدة أقصاها ست سنوات؛ موضحة أنه سيتم إغلاق مراكز الاختبارات خارج الجامعة بحسب أعداد الطلاب، وذلك إنفاذًا لتوجيهات وزارة التعليم المتمثلة في إيقاف الانتساب المطور

قالت جامعة الإمام في بيان لها: نظرًا للتوجيه الوارد من وزارة التعليم بإيقاف برامج التعليم عن بُعد؛ فإننا نؤكد على طلاب برامج الانتساب المطور في الجامعة التقيد بالتعليمات الآتية: إنهاء متطلبات التخرج في مدة أقصاها نصف المدة المقررة للتخرج، علاوة على مدة البرنامج (بحد أقصى ٦ سنوات)، ولا يكون هناك فرصة استثنائية لإنهاء متطلبات التخرج.

وأضاف البيان: سيتم إغلاق مراكز الاختبارات خارج الجامعة، بحسب أعداد الطلبة المسجلين في كل مركز؛ بدءًا من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٤٤هـ.

وشددت على ضرورة إنهاء تسجيل مقررات المستويات الدنيا واجتيازها والالتزام بالخطة الدراسية، ويترتب على الطالب المنقطع عن الدراسة في الفصل الدراسي السابق -في حال عدم تسجيل المقررات خلال الفصل الدراسي التالي- طيّ قيده نهائيًّا.

وتابعت: بعد تسجيل المقررات لا يمكن للطالب الاعتذار عن الدراسة أو الاعتذار عن دراسة مقرر تم تسجيله خلال الفصل الدراسي دون عذر مقبول؛ مشيرة إلى أن الطالب الحاصل على ثلاثة إنذارات سوف يُطوى قيده نهائيًّا، ولا يمنح أي فرصة أخرى.