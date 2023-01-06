أفادت المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كيليان كونواي، بأن الأخير يخشى شخصًا واحدا فقط على هذا الكوكب، وهذا الشخص هو زوجته ميلانيا.

وسئلت كونواي خلال إدلائها بشهادة أمام اللجنة النيابية التي تحقق في اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2020، عما إذا كانت تحدثت إلى ترامب في يوم أحداث الشغب، مؤكدة “إنها لم تفعل”، لكنها حاولت الاتصال بزوجته، السيدة الأولى آنذاك ميلانيا ترامب.

وقالت كونواي: “لقد قمت بإرسال رسالة إلى ميلانيا ترامب في ذلك اليوم بالتأكيد، وطلبت منها أن تتحدث معه لأنني أعلم أنه يستمع إليها.”

وأضافت: “ميلانيا لم ترد على الفور، لأن هاتفها لم يكن معها في ذلك الوقت”، لافتة إلى أن “السيدة الأولى السابقة ربما كانت في خطر خلال أعمال الشغب في الكابيتول”.

وأضافت: ” أن ترامب يستمع إلى الكثير منها”، مُشيرة إلى أنه يخاف من شخص واحد وهو ميلانيا ترامب”.