عاش ركاب طائرة لحظات من الرعب قبيل إقلاعها من مطار كولياكان في ولاية سينالوا المكسيكية بعد استهدافها من عصابة نجل إل تشابو” بالرصاص الحي

ألقت الشرطة في المكسيك القبض على أوفيديو جوزمان، وهو زعيم عصابة مخدرات ونجل إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان المعروف باسم “إل تشابو”، مما أثار موجة من العنف أجبرت السلطات على إغلاق المطارات والمدارس في مدينة “كولياكان”.

وقال وزير الدفاع لويس كريسنسيو ساندوفال، في مؤتمر صحفي، إن قوات الأمن ألقت القبض على العضو البارز في عصابة “سينالوا” البالغ من العمر 32 عاما.

وأضاف أن أوفيديو، الذي كان هاربا من العدالة منذ محاولة الاعتقال السابقة، محتجز الآن في العاصمة مكسيكو سيتي.

وأوضحت مقاطع فيديو نشوب قتال عنيف خلال الليل في كولياكان، المدينة الرئيسية في ولاية سينالوا شمال المكسيك، حيث أضاءت نيران طائرات الهليكوبتر السماء.

وتسببت أعمال العنف بحدوث أضرار في مطار المدينة إذ قالت شركة الطيران الحكومية إن إحدى طائراتها أُصيبت بنيران قبل رحلة مقررة إلى مكسيكو سيتي. وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى.

كما قالت وكالة الطيران الاتحادية المكسيكية، إن طائرة تابعة للقوات الجوية أصيبت في إطلاق النار أيضا، مضيفة أن المطارات في كولياكان وفي مدينتي مازاتلان ولوس موتشيس في سينالوا ستظل مغلقة لحين عودة الأمن.