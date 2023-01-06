قضت محكمة إيرانية بالإعدام في حق محتج معاق يدعى منصور دَهمَردِه بعد اعتقاله على خلفية احتجاجات زاهدان عاصمة محافظة بلوشستان جنوب شرق إيران.

و اعتقل دَهمَردِه في زاهدان في 30 أكتوبر 2022، ووجهت إليه تهمة “الإفساد في الأرض” في محكمة الثورة.

وأفادت مصادر محلية بأن هذا المعتقل تعرض للتعذيب الشديد وكسر أسنانه وأنفه في مركز احتجاز وزارة الاستخبارات الإيرانية في مدينة زاهدان.

و قال دَهمَردِه خلال جلسة المحاكمة للقاضي إنه “ألقى ثلاث حجارات فقط” و”أشعل النار في إطار سيارة”، وأجابه القاضي بأن أي شخص يعارض نظام علي خامنئي سيحكم عليه بالإعدام.