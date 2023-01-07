أوضحت عنود الأسمري أول حكمة دولية، أن اختيارها في هذا المنصب ليس بمحض الصدفة لكنه نتيجة جهود كبيرة.

وأوضحت خلال برنامج “سيدتي”، أن المشوار بدأ في 2018، مع الاتحاد السعودي، مشيرة إلى الكثير من الدورات التأهيلية واجتياز الكثير من الاختبارات.

وبينت الأسمري أنها حكمت عدد كبير من المباريات حتى أول دوري نسائي وصولا لدوري الدرجة الأولى هذه السنة، مضيفة: “هذه كلها مراحل ساعدت في بناء خبرتي التحكيمية ولوصولي إلى هذه المرحلة”.

وأشارت إلى أن لكل شخص طموح يعمل عليه، مضيفة: “وصولي لمحكم دولي كان مخطط له ومستهدف، وأتمنى أن أكون محكمة في دوريات كبرى”.

وأكدت على مبدأ السواسية كحكام كل الفرق، قائلة: “نعطي لكل مباراة وزنها وأهميتها وجديتها لأن في النهاية هذا سينعكس علينا كحكام”.

يذكر أن عنود الأسمري أصبحت يوم الخميس الماضي، أول حكمة سعودية تنال الشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بحسب القائمة التي أعلنها الاتحاد المحلي للعبة.

عنود الأسمري – أول حكمة دولية: كحكام كل الفرق لدينا سواسية .. ونعطي لكل مباراة وزنها وأهميتها #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9nSnJzMfzA — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 7, 2023

عنود الأسمري – أول حكمة دولية: أتمنى أن أكون محكمة في دوريات كبرى #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8dEioEcm3n — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 7, 2023

عنود الأسمري – أول حكمة دولية: كل شخص لديه طموح يعمل عليه ووصولي لمحكم دولي كان مخطط له ومستهدف #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9T1j6AUIMR — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 7, 2023