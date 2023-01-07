وقعت شركة أركو للاستقدام 6 اتفاقيات عمّالية بقيمة 27 مليار ريال مع كلا من تركيا، وإندونيسيا، وتايلاند، وأذربيجان، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

وتستهدف الاتفاقيات استقدام نصف مليون عامل وعاملة، تلبية لاحتياجات السوق الحالية والتوسعية المستقبلية.

كما تستهدف الاتفاقيات بلوغ عدد العمالة المستقدمة من دولتي تايلاند وإندونيسيا 400 ألف موظف حتى عام 2030 تخدم كل قطاعات الأعمال في المملكة لجميع الأنشطة والمهن، وفق صحيفة الرياض. وكذلك استقدام 100 ألف عامل وعاملة من تركيا وأذربيجان وطاجيكستان وأوزباكستان على مدى السبعة أعوام القادمة.