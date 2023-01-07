أوضح مدير عام المركز السعودي للقلب د. عادل بن عبدالقادر طاش أن ارتفاع الكولسترول الوراثي له علاج وثلث المرضى بالجلطات تعود لهم نفس الأزمة خلال 4 سنوات.

وقال خلال مداخلة مع قناة العربية أن ارتفاع الكولسترول الوراثي يمكن التحكم فيه بنسبة كبيرة من خلال الأدوية ونمط الغذاء الصحي وممارسة الرياضة.

وتابع “طاش” أن جودة الحياة وأنسنة المدن ساهمت في التقليل من خطورة الإصابة بأمراض القلب، لافتاً إلى أن المركز وضع معايير للممارسين الصحيين للمساهمة في تقليل الإصابات المتكررة بأمراض القلب.

#نشرة_الرابعة | مدير عام المركز السعودي للقلب د. عادل بن عبدالقادر طاش: ارتفاع الكولسترول الوراثي له علاج وثلث المرضى بالجلطات تعود لهم نفس الأزمة خلال 4 سنوات pic.twitter.com/pWFlBllyoX — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 7, 2023

#نشرة_الرابعة | مدير عام المركز السعودي للقلب د. عادل بن عبدالقادر طاش: جودة الحياة وأنسنة المدن ساهمت في التقليل من خطورة الإصابة بأمراض القلب pic.twitter.com/YhFEME5rZW — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 7, 2023