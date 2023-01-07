كشف الفنان المصري أحمد آدم، أن زوجته ضبطته أكثر من 3 مرات وهو يقوم بخيانتها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ”يحبها“ ولا يستطيع التخلي عنها.

وعرض برنامج حبر سري على ضيفه أحمد آدم خبرا يعترف فيه بأن زوجته ضبطته يخونها ”مرتين تلاتة“ ليعلق عليه، فقال: ”في الحقيقة هي قفشتني أكتر من كدة“.

ورد آدم على سؤال مذيعة البرنامج بشأن حبه لزوجته بالقول: ”لا دي حاجة ودي حاجة.. دي حاجات فني (تسلية)، وهي سامحتني ورمت طوبتي لما عرفت أنه مفيش فايدة“.

وتابع الممثل المصري أنه هو من كان يخبرها بخيانته لها، ”أنا ما خونتش قبل كدة.. أنا كنت أخبرها، ومرة وضعنا رهان فقالت لي لو قفشتك تخلع، وتنهي العلاقة“.

وأكد أنه عند مواجهتها لا يستطيع الكذب عليها، وقال ”وأنا لما بتواجه ما بعرفش أكدب وبعترف بخيانتي وأقول لها أيوا حصل والبيت أهم حاجة فهي تسامح وينتهي الخلاف“.