حصدت مشهورة سناب شات ومالكة الإبل رهف القحطاني المركز الرابع في شوط الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ضمن سباق الملك عبد العزيز للإبل في منطقة الصياهد.

وظهرت القحطاني في مقطع فيديو، وقد هنأها أحد الأشخاص قائلاً: “مبروك يا رهف الرابع، إن شاء الله معوضة السنة الجاية”، لترد بقولها: “أنا فزت فيكم، يكفي مسيرتي، وحضوري”، فيما قال شخص آخر: “علي الطلاق أنت الأولى، خلي الكلام الفاضي”.

وكانت رهف قد أعربت عن سعادتها بحصولها على المركز الرابع، قائلة:”أريد أن يشارك الجميع، وأريد أن تشارك النساء بشكل خاص، وأن يثبتن أنفسهن، وكانت فكرتي أن يكون شوط الأميرة نورة للنساء فقط والمنافسة كانت قوية جدا وما كنت أدري من يتنافس معي”.