كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الحكم على المستشار حاتم علاء الدين عباس الجداوي وحبسه 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع بمبلغ وقدره 25 مليون جنيه.

وقالت المحكمة إن القاضي حاتم علاء الدين عباس الجداوي قام خلال الفترة من سنة 1991 وحتى أول فبراير لسنة 2021 فقد حصل لنفسه دون وجه حق على كسب غير مشروع بمبلغ مالي قدره 25 مليون جنيه و724 ألف جنيه.

و قام المتهم حاتم الجداوي باستغلال سلطته في تخصيص قطعتي أرض وشراء أرض بالحي الخامس بمدينة العبور محافظة القليوبية ودفع مقدم شراء وحدة سكنية في المدينة المنورة بالنزهة الجديدة بالاضافة لشراء سيارة ماركة BMW موديل 2007 وشراء فيلا بالتجمع الأول بالقاهرة وفتح حساب توفير بالجنيه المصري باسمه لدى البنك التجاري عام 2014 وخلال سنة 2016 قام بفتح حساب توفير بالدولار الأمريكي.

وامتلك المتهم العديد من الوحدات السكنية والعقارات بالاضافة الي سيارة ودراجة نارية ومصادر دخله غير مشروعة.