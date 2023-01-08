أكدت تقارير صحافية، أن الشركة الأمريكية “تويتر”، تواصل خفض عدد الموظفين المشاركين في الإشراف على المحتوى، في شبكة التواصل الاجتماعي.

وبدأت الشركة، في فصل عدد من الموظفين التقنيين، ولا سيما أولئك المشاركين في الإشراف على المحتوى، بينما ذكرت التقارير: “تحت إشراف المالك الجديد إيلون ماسك، جرى المزيد من التخفيضات على فريق (الثقة والأمان) الذي تم تقليص حجمه بشكل كبير بالفعل على مستوى العالم في إدارة المحتوى”.

وأشارت إلى أنه أثرت هذه التخفيضات على موظفي مكاتب “تويتر” في دبلن وسنغافورة، فيما في وقت سابق، أفادت مجلة “بيزنس إنسايدر” نقلا عن مصادر، أن قيمة شركة تويتر، التي بلغ عدد موظفيها نحو 7.5 ألف شخص، تراجعت بنحو 70% منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها.