وثّق مقطع فيديو، للأجواء الروحانية الجميلة للمصلين، أثناء أداء صلاة الفجر اليوم الأحد، في الحرم المكي الطاهر، في جوٍ مليء بالسكينة والخشوع.
وأظهر الفيديو حشود المصلين وهم خاشعين لله عز وچل وطالبين المثوبة والمغفرة، في جو يسوده الاطمئنان والراحة تحت سماء الخير
فيديو | وسط أجواء تعمها الطمأنينة والأمن..
مشاهد من #صلاة_الفجر في #الحرم_المكي
#الإخبارية pic.twitter.com/hZKLaQE047
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 8, 2023
ماشاءالله تبارك الرحمن منظر تشرئب لهُ الأعناق و أسأل الله لهم القبول و حُسن الثواب و عظيم الأجر.