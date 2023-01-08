أفادت مصادر صحفية بأن قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نجح في تجديد عقود رئيسية مليارية مع اليابان وكوريا والصين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القطاع يبذل جهوداً كبيرة حالياً في إجراء مراجعات وتدقيق على عقود عملاء المؤسسة الرئيسيين على المستوى العالمي، لتجديد عدد من العقود الضخمة ذات العوائد المليارية، بما يضمن للكويت أسواقاً مستقرة لتصريف نفطها ومنتجاته،

وأوضحت أن «التسويق العالمي» استطاع الحفاظ على أسواق الكويت النفطية الرئيسية، رغم المنافسة الشرسة وفي ظل المتغيرات العالمية وعمليات الجدولة المتبعة وفقاً لنظام الحصص من حيث انخفاض أو ارتفاع الإنتاج.