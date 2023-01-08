يعتبر مرض السكر واحداً من أكثر الأمراض شيوعاً؛ وهو مرض مزمن يتطلب المراقبة الدقيقة والمستمرة سواء من ناحية العلاج أو الغذاء.

وأوضحت تقارير أبرز الأطعمة التي تسهم في ضبط سكر الدم: مثل التوت الذي يسهم في ضبط السكر بالدم؛ نظراً لما يحتوي عليه من ألياف، وفيتامينات، ومعادن، ومكونات مضادة للأكسدة.

ويحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين، وفيه عناصر أخرى مغذية بكثرة مثل: الدهون الصحية، والمعادن، والمكونات المضادة للأكسدة؛ وهو يساعد على ضبط سكر الدم.

ويضم البروكلي مكون كيميائي يسمى ” السيلفورافان”، يساعد على خفض مستوى السكر، بينما تعد ثمار البحر مصدراً مهماً من البروتين، والدهون الصحية، والفيتامينات، والمعادن، والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم.

ويساعد أكل المكسرات على ضبط مستوى السكر في الجسم؛ لا سيما عند اتباع نظام غذائي ذي مستوى منخفض من الكربوهيدرات، بينما يعد الأفوكادو واحداً من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والألياف والمعادن، التي تؤدي دوراً مهماً في خفض سكر الدم.