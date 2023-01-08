تستمر عملاقة تصنيع السيارات اليابانية تويوتا في تعزيز تواجدها داخل السوق الاسترالي، بعد أن أطلقت نسختها الجديدة من الأيقونة الشهيرة هايلكس “GR SPORT” والتي تنتمي إلى فئة البيك اب ذات الإطلالة الرياضية.

وتستمد السيارة تويوتا هايلكس GR SPORT قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر مقترن بشاحن توربيني، سعة 2800 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 221 حصانا، و 550 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، على عكس القدرات القياسية التي تقدم بقوة 201 حصانا، وعزم دوران 500 نيوتن/متر.

وتتوفر السيارة بجنوط رياضية قياسها 17 بوصة باللون الأسود اللامع و بتصميم هندسي يشبه الزهرة، مع اطارات قوية تمنح السيارة افضلية التعامل مع الكثير من التضاريس.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مقصورة داخلية عصرية تضم شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة.