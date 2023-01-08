ألمانيا تسهل إجراءات الحصول على جنسيتها

كشفت وزارة الداخلية الألمانية، عن مسودة قانون جديد، يتيح للأجانب الذين يقيمون في ألمانيا، الحصول على الجنسية، دون الحاجة للتخلي عن جنسياتهم الأصلية.

وأكدت الوزارة، أن تلك الخطوة تأتي بموجب قواعد جديدة صاغتها لتطبيق “قانون تجنيس حديث”، تبعا لاتفاق حكومة المستشار أولاف شولتز مع أحزاب الائتلاف عام 2021.

وأشارت إلى أن القانون الجديد، يتيح للأجانب التقدم بطلب الحصول على الجنسية الألمانية، إذا تخطت مدة إقامتهم في ألمانيا الـ 5 سنوات، مضيفة أن إجراءات القانون الجديد تشمل، تسهيل إجراءات اختبار اللغة الألمانية، وإلغاء اختبارات الحصول على الجنسية لمن تخطوا الـ 67 عاما.

وتعد هي خطوة تتعلق بمن يعرفون باسم “العمال الضيوف” الذين وصلوا إلى ألمانيا في خمسينيات القرن الماضي، ولم تتح لهم فرصة الحصول على دورات في اللغة الألمانية، أو الاندماج في المجتمع، على افتراض أنهم سيعودون إلى بلدانهم الأصلية، وينحدر معظمهم من تركيا.

وقالت أنه يمكن اختزال المدة إلى 5 سنوات، إذا أثبت المتقدمون للحصول على الجنسية الألمانية، اندماجهم في المجتمع على نحو جيد، أو من خلال الأداء المتميز في المدرسة، أو العمل، أو مشاركتهم في الأعمال التطوعية، وإجادتهم للغة الألمانية، كما لن يضطر الأطفال الذين يولدون في ألمانيا لأبوين أجنبيين، للاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية آبائهم عند بلوغهم السن القانونية.