تعرض عدد من الطلبة كوتيين الجنسية في مصر، للاعتداء من قبل رجال الأمن، خلال فض مشاجرة، فيما طالبت وزارة الخارجية الكويتية بمحاسبة المسؤولين عن تلك الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، الأحد، إنها تعرب عن “استيائها مما تعرَض له الطلبة أثناء تدخل رجال الأمن المصري لفض مشاجرة بين طلبة كويتيين وقعت في أحد المجمعات التجارية في الإسكندرية، تم على إثرها توقيف الطلبة لساعات قبل أن يتم الإفراج عنهم جميعا”.

وأضاف البيان أن “نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي قام بالتواصل مع السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية حيال اعتداء بعض رجال الأمن على بعض الطلبة، حيث نقل السفير العتيبي استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام به بعض رجال الأمن بالاعتداء ضرباً على بعض الطلبة”.

وتابع: “العتيبي طالب بسرعة قيام السلطات المصرية المعنية وبما يكفل حقوق الطلبة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية والتحقيق في هذه الواقعة تجاه هذا الاعتداء ومحاسبة مرتكبيه وبأخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه التصرفات الفردية المرفوضة”.

وأضاف البيان أن “نائب الوزير أبلغ السفير المصري بأن وزارة الخارجية ستتابع بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في القاهرة ما ستتخذه السلطات المصرية من إجراءات بهذا الخصوص”.