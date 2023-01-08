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الاحد8 يناير

تعليق الدراسة الحضورية في حائل والاختبارات عن بعد

منذ 33 دقيقة
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تعليق الدراسة الحضورية في حائل والاختبارات عن بعد
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قرر تعليم حائل، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين 16 / 6 / 1444 بمدارس منطقة حائل، فيما ستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من “المركز الوطني للأرصاد”، وفرصة تكوّن الضباب الكثيف وشبه انعدام في الرؤية بالمنطقة وحرصًا على سلامة الجميع.

الجدير ذكره أن مدارس المنطقة قد عمّمت هذا الأسبوع لطلابها وطالباتها، بأنه في حالة تعليق الدراسة حضورياً سيتم عقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوي، عن بُعد، وتكون ضمن الحصص الدراسية اليومية في اليوم الدراسي، دون أن تؤثر على سير الحصص الدراسية.

 

 

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