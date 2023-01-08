أعلنت 6 جامعات في المملكة تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد واستمرار الدراسة عن بعد، ومنها جامعة حائل على سلامة التي قررت أن تكون الدراسة من خلال نظام إدارة التعلم “البلاك بورد” بالمركز الرئيس بمدينة حائل وفروع الجامعة.

وقررت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات في جميع الكليات والفروع، فيما أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الإثنين في جميع مقرات وفروع الجامعة، وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريا إلا اذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات.

وأفادت جامعة الحدود الشمالية بتحويل الدراسة إلى نظام إدارة التعلم عن بُعد، كما تم تأجيل اختبارات يوم غدٍ إلى يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير بجميع مقرات الجامعة وفروعها.

كما تم تحويل الدراسة عن بعد يوم غد في كليات جامعة حفر الباطن بمحافظة حفر الباطن فقط، كما أعلنت جامع أم القرى أن تكون الدراسة “عن بعد” ليوم غد؛ في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.

يذكر أن هذه القرارات جاءت بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية المستمرة والأجواء الرعدية الماطرة التي تشهدها مناطق المملكة.