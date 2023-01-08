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الاحد8 يناير

إنجاز 91% من مشروع قطار الرياض .. ويتبقى إجراءات التشغيل

منذ 4 ثانية
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كشف المختص بالاستراتيجيات لتشغيل قطار الرياض الدكتور عمر العتيبي أن نسبة إنجاز مشروع قطار الرياض 91% .

وقال “العتيبي” لقناة الإخبارية أنه يتبقى من المشروع الإجراءات التشغيلية وتهيئة الخدمات المرافقة.

وتابع أن مشروع قطار الرياض مشروع كبير وجبار وسيكون له الأثر على منظومة النقل في العاصمة.

 

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