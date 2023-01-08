إنجاز 91% من مشروع قطار الرياض .. ويتبقى إجراءات التشغيل

كشف المختص بالاستراتيجيات لتشغيل قطار الرياض الدكتور عمر العتيبي أن نسبة إنجاز مشروع قطار الرياض 91% .

وقال “العتيبي” لقناة الإخبارية أنه يتبقى من المشروع الإجراءات التشغيلية وتهيئة الخدمات المرافقة.

وتابع أن مشروع قطار الرياض مشروع كبير وجبار وسيكون له الأثر على منظومة النقل في العاصمة.