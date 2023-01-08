إنجاز 91% من مشروع قطار الرياض .. ويتبقى إجراءات التشغيل

كشف المختص بالاستراتيجيات لتشغيل قطار الرياض الدكتور عمر العتيبي أن نسبة إنجاز مشروع قطار الرياض 91% .
وقال “العتيبي” لقناة الإخبارية أنه يتبقى من المشروع الإجراءات التشغيلية وتهيئة الخدمات المرافقة.
وتابع أن مشروع قطار الرياض مشروع كبير وجبار وسيكون له الأثر على منظومة النقل في العاصمة.
فيديو | مختص بالاستراتيجيات لتشغيل قطار الرياض "د. عمر العتيبي":
نسبة إنجاز #مشروع_قطار_الرياض 91% وتبقى الإجراءات التشغيلية وتهيئة الخدمات المرافقة#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/mYENo6f6nL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 8, 2023
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