تعادل روما مع ميلان في المباراة التي جمعتهما، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي، والتي شهدت أيضا تعادل لاتسيو مع إمبولي 2-2 ، وسبيزيا مع ليتشي سلبيا، وساليرنيتانا مع تورينو 1-1.

وأحرز هدفي ميلان بيير كالولو ،وتوماسو بوبيغا في الدقيقتين 30 و77 ، بينما سجل هدفي روما ، روجير إيبانيز دا سيلفا في الدقيقة 87 ، وتامي أبراهام في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس، كما ارتفع رصيد روما إلى 31 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف لاتسيو.