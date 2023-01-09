قال محمد نور لاعب نادي الاتحاد والنصر السابق، إنه كان يعلم بمفاوضات النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضح محمد نور:”مصادري تقول بأن النصر سيجلب لاعب آخر”، وجاء ذلك خلال لقائه ببرنامج “ملعب” على قناة “SBC”.

وكان نادي النصر، أعلن عن تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى عام 2025، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو، حيث أن اللاعب سيرتدي الرقم 7.