نفى الكاتب المصري محمود موسى، ما يتردد من شائعات بشأن تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام .

وقال محمود موسى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أتشرف من فترة لأخرى بزيارة النجم الكبير الزعيم عادل إمام، وظهر اليوم تشرفت بزيارته وكما كل الزيارات، يكون المكان محاطًا بالطاقة الإيجابية والبهجة والفرح والضحك.

أضاف:” وجدته مُبهجًا عفيًّا بكامل صحته، مبتسمًا مبتهجًا، وكعادته الدائمة كريمًا في ضيافته، في حضرة الزعيم كثير من الذكريات عن الإبداع وشخصيات ساهمت في الثقافة والفكر”.