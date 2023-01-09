وجهت الإعلامية ياسمين عز نصائح للسيدات مجددا ، خلال برنامجها “كلام الناس” على فضائية “إم بي سي مصر”، حيث نصحتهم بعدم لبس باروكة ووضع الرجل فوق الرأس.

وقالت ياسمين عز : “إوعي تلبسي باروكة ولا تحطي حاجة على راسك.. الحاجة الوحيدة اللي تحطيها على راسك هي جوزك..جوزك هو تاجك الفرعوني”

وأضافت “عز”: “كنت بتكلم عن بروتين الشعر، إمبارح بنيتي الصافية وبنصحك وبقول أنه مضر ليكي ولجيب جوزك.، فتطلع واحدة تسيب لب الموضوع وتمسك في شعري أنا.. بلاش تفلسف.. وحياة فرعونك يا شيخة بلاش تفلسف

وتابعت: “أنا عمري ما لبست باروكة و لا عمري هلبسها.وبقولك متلبسيش باروكة وماتحطيش علي راسك باروكة..الحاجة الوحيدة اللي تحطيها فوق راسك هي جوزك ”

وأضافت: “أنا تسريحتي اسمها قُصة الأسد أو غرة الأسد.. ودي بعملها بنفسي باخد شعر بالسشوار وافردها لحد ما تبقى قُصة الأسد”.

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