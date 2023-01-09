أظهر مقطع فيديو، شجار عنيف بين فيران توريس لاعب برشلونة وستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد، في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس في استاد واندا ميتروبوليتانو.

ودار الاشتباك بين اللاعبين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، وأمسك كلا منهما بقميص الأخر دون تدخل أي من اللاعبين، فيما أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لكل منهما.

يذكر أن برشلونة فاز بهدف نظيف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الشوط الأول، كما حافظ برشلونة على فارق الثلاث نقاط في صدارة الليغا مع ريال مدريد.