كشف أطباء الفوائد الصحية لتناول الفراولة؛ حيث تحتوي الفراولة على أحماض عضوية تعمل على تبييض الأسنان عن طريق إزالة الجير المتراكم حولها عند تناولها، فيمكنك استخدامها بدلا من المبيضات الصناعية.

وتحتوي الفراولة على عدد كبير من العناصر المضادة للأكسدة، والذى يجعلها الفاكهة الأكثر فائدة للوقاية من الأمراض الخطيرة وأهمها مرض السرطان، وأمراض القلب، كما تقاوم ظهور علامات الشيخوخة.

ويوجد عناصر غذائية كثيرة فى الفراولة مثل الماغنسيوم، البوتاسيوم، والمنغنيز يساعد على تقوية العظام، وتساهم فى تكوين بناء عظمى قوى خاصة للأطفال، فضلا عن احتواء الفراولة على (5% سكر) وهى نسبة قليلة يجعلها الفاكهة المثالية لمرضى السكر، أيضا الفراولة غنية بمادة (الكيرسيتين) التى تقاوم أعراض مرض السكر، ومن أهمها إصابة شبكية العين، وإصابة الكلى.

ويعد من أهم فوائد الفراولة هو منع إصابة الإنسان بمرض إعتام عدسة العين، وتساعد أيضا على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية عند التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة، إلى جانب مقاومة التجاعيد، حماية الكلى، معالجة الإسهال، تنظم ضغط الدم، مفيدة في أنظمة الريجيم.