تمكنت شركة تويوتا من تحقيق شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية والعربية، نسبة إلى تاريخها العريق، والطرازات المتنوعة التي تختلف بحسب التصميمات الخارجية والتقنيات الداخلية، إلى جانب القدرات الفنية.

وتعتبر السيارة تويوتا كراون 2023 واحدة من ابرز اصدارات الصانع الياباني والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، حيث تتمتع السيارة بواجهة امامية تحمل الكثير من اللمسات العصرية.

وتتميز السيارة بسقف بانوراما زجاجي، ومصابيح LED خلفية، بالاضافة إلى جنوط رياضية يبلغ قياسها 21 بوصة، مع بعض التقنيات الاخرى مثل امكانية دخول السيارة بدون مفتاح “بصمة”.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2400 سي سي، مقترن بشاحن توربيني يتمكن من ضخ قوة قدرها 340 حصانا، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

وتتوفر السيارة بسعد يبدأ من 46.595 دولار أمريكي أي مايعادل 174.731 ريال للفئة ليمتد، بينما يصل سعر الفئة بلاتينيوم إلى 53.445 دولار أمريكي أي ما يعادل 200.418 ريال.