كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير تخطيط البضائع، مشرف ضمان الجودة، مدير فئات العناية بالفم والرجال، مساعد مدير متجر العلامة الخاصة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 8 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة النهدي الطبية