أفادت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الاثنين، بأن 28 طائرة مقاتلة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية على مدى الـ 24 ساعة الماضية.

وفي السياق، أكد الدفاع التايوانية في بيان، أن 28 طائرة صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الصيني، في وقت متأخر أمس، أنه أجرى مناورات عسكرية حول جزيرة تايوان، وهي الثانية من نوعها في أقل من شهر.

والجدير بالذكر أن قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي، قالت أن قواتها نظمت دوريات لاستعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعلية في البحر والمجال الجوي حول تايوان.