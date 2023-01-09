أوضح استشاري جراحة العظام، الدكتور عبدالعزيز المعاوي، الفرق بين التهاب المفاصل وخشونة الركبة.

وقال الدكتور عبدالعزيز المعاوي، خلال برنامج “صباح السعودية” أن التهاب المفاصل عبارة عن تهيج في أنسجة المفصل، بينما الخشونة والاحتكاك هو عبارة تآكل مستمر على درجة بسيطة يزيد مع العمر، ناصحًا بالذهاب للطبيب على الفور عند حدوث التهاب المفاصل.

وأشار إلى أن التهاب المفاصل هو عبارة عن تهيج في الغطاء المغلف للمفصل وهو غطاء ناعم ورقيق لتقليل الاحتكاك في المفصل، لافتًا إلى أن التهاب المفاصل ثلاثة أنواع: بكتيري، روماتيزمي، وترسبات الأملاح.