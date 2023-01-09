أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أنه لا يوجد أي مشروع أو برنامج معني بتفريق السحب بالمملكة.

وأكد القحطاني أن البرنامج الموجود حالياً هو برنامج استمطار السحب بهدف زيادة الهاطل المطري، وزيادة المخزون المائي، لأن المملكة بلداً شبه صحراوي وتحتاج إلى المياه في أي وقت.

وأفاد بعدم وجود أي برنامج لتفريق السحب، وأن ما يتم تداوله بشأن تفريق السحب ماهي إلا شائعة تتكرر في المواسم المطرية ومعلومة غير حقيقية، مشدداً على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.