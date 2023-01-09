يلعب حمض الفوليك أو فيتامين “بي 9″، دورا مهما في تكوين خلايا الدم الحمراء، كما يساعد الخلايا على النمو وأداء وظائفها، ويسهم في الحدّ من مخاطر إصابة الأجنة بعيوب خلقية في الدماغ والعمود الفقري أثناء فترة الحمل

وينصح الأطباء بأن يتناول الأصحاء البالغون 400 ميكروغرام على الأقل من حمض الفوليك يوميا، حسبما ذكر موقع “هيلث لاين” الطبي الذي قدم قائمة بـ5 أغذية غنية بفيتامين “بي 9”:

البقوليات

تعد البقوليات مثل الفاصولياء والعدس والبازلاء، مصدرا هاما لحمض الفوليك، فضلا عن أنها تحتوي على البروتين والألياف ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد.

الهليون

يحتوي الهليون على كمية مركزة من العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك حمض الفوليك.

كذلك يتميز الهليون بغناه بمضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات والبكتيريا، وفق دراسة نشرت في موقع Pharmacogn Rev.

الحمضيات

تعد الحمضيات كالبرتقال والليمون والجريب فروت غنية بالفوليك وفيتامين “سي” التي تعزز المناعة وتساعد في الوقاية من الأمراض.

وأثبتت دراسة نشرت أن الإكثار من تناول الحمضيات قد يساهم في خفض فرص الإصابة بسرطان الثدي والمعدة والبنكرياس.