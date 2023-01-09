أوضح الشيخ عبدالله المنيع، حكم الزكاة عن شقة يمتلكها أحد الأشخاص ولكنه عرضها للبيع منذ سنوات.

وأجاب الشيخ المنيع، عبر برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، “سائل يسأل: اشتريت شقة منذ 10 سنوات بغرض السكن، وسكنت فيها 3سنوات ثم عرضتها للبيع ولم أوفق في بيعها إلى الآن، ما حكم الزكاة في هذه الحالة؟”.

وقال الشيخ المنيع، أنه إذا كان ساكن فيها فهي مهيئة الآن لسكنه، ولا يعني هذا أن الزكاة تجب فيها لأنه نواها للتجارة بل هو يستخدمها لكنه يقول “إن جاءني فيها مبلغ يرضيني أبيعها”.