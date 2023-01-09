كشف تقرير أن الحلوى والوجبات السريعة تحتوي على سموم إضافية قد لا يعرف الكثيرون عنها شيئاً، والتي تسبب أضراراً صحية خطيرة.

وتم استخدام مركب “برومات البوتاسيوم” لعقود كمواد متفجرة، ولكن هذا المسحوق الأبيض يخلط أيضًا مع الدقيق المستخدم في أصناف متنوعة من المخبوزات، مثل: الخبز، والبسكويت، لأنه يساعد العجين على الانتفاخ والحفاظ على شكله، حيث تحذر الدراسات من أن تناوله مرتبط بالإصابة بسرطان الغدة الدرقية وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وسائل الولاعة “غاز البيوتان” يضاف أيضًا إلى بعض أطعمة الوجبات السريعة، ومن بينها وجبة قطع الدجاج “الناغتس” وأطباق الشعيرية سريعة التحضير ورقائق البطاطس.

وتعتبر هذه المادة آمنة عند إضافتها في جرعات منخفضة للأطعمة، ولكن عند تناولها بكميات كبيرة قد تؤدي إلى الإصابة بالأورام وتضخم الكبد والتشنجات والشلل.